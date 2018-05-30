В СБУ заявляют, что задержали организатора убийства Бабченко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом на брифинге в среду сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве провели задержание организатора преступления, которое состоялось сегодня где-то три часа назад", - сказал Грицак.

Глава украинского ведомства пояснил, что результаты расследования обнародовали только 30 мая в связи с операцией по задержанию организаторов и исполнителей преступления.

"Прямо сейчас проводятся следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его жительства и временного пребывания", - добавил он.

По его словам, следователями СБУ гражданину Г. подготовлено ​​подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.5 ст. 27 (виды соучастников), ч.3 ст. 258 (террористический акт) УК.

По его словам, к организации убийства причастны российские спецслужбы, которые завербовали для исполнения преступления гражданина Украины Г.

Тот, в свою очередь, поручил совершения преступления своему знакомому, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины. За это он предложил киллеру 30000 долларов.

Позже стало известно, что СБУ инсценировала убийство журналиста и Бабченко жив.