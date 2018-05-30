Бабченко: Я поки ще живий. Не дочекаються

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що йому повідомили про підготовку до його вбивства, місяць тому і попросили про сприяння.

Про це він повідомив особисто на спільному брифінгу з головою Служби безпеки Василем Грицаком.

Він попросив вибачення у всіх за те, що змусив пережити "все це". Окремо він попросив вибачення у своєї дружини і подякував СБУ за те, що зберегли йому життя.

"Я не знаю про що говорити. Тут було без варіантів", - сказав Бабченко.

Журналіст пояснив, що операція готувалася два місяці, але про замах на нього йому повідомили місяць тому, варіантів брати чи не брати участь в інсценуванні власного вбивства, за його словами, у нього не було.

"Я бачив, як хлопці працювали, носом бурили, як буйволи. Сьогодні ця людина затримана. Деталі говорити не буду. Злочин доведено. Всі докази на обличчя", - сказав Бабченко.

"Моє життя зберегли, але найголовніше запобігти більш серйозним терактам і люди готувалися серйозно", - додав він.

За його словами, у замовників було його фото з паспорта, яке є тільки у паспортному столі, що, на його думку, свідчить про причетність російських держорганів до підготовки його вбивства.

Він зазначив, що злочин готувався до Ліги Чемпіонів і він як міг затягував час.

"То ногу зламав, яку не ламав насправді, то нібито поїхав кудись", - пояснив журналіст.

Говорячи про суму, яку за нього запропонували вбивці, Бабченко сказав: Я не погано коштую, слухайте".

"Половину справи зроблено, я свою роботу виконав. Я поки ще живий. Не дочекаються", - додав Бабченко.

Раніше в СБУ повідомили, що російський журналіст Аркадій Бабченко – живий, це була спецоперація Служби безпеки.

У СБУ повідомили, що російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.