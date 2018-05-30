Бабченко: Я пока еще живой. Не дождутся

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что ему сообщили о подготовке его убийства месяц назад и попросили о содействии.

Об этом он сообщил лично на совместном брифинге с главой Службы безопасности Василием Грицаком.

Он попросил прощения у всех за то, что заставил пережить "все это". Отдельно он попросил прощения у своей жены и поблагодарил СБУ за то, что сохранили ему жизнь.

"Я не знаю о чем говорить. здесь было без вариантов", - сказал Бабченко.

Журналист пояснил, что операция готовилась два месяца, но о покушении на него ему сообщили месяц назад ,вариантов принимать или не принимать участие в инсценировке собственного убийства ,по его словам, у него не было.

"Я видел, как парни работали, носом бурили, как буйволы. Сегодня этот человек задержан. Детали говорить не буду. Преступление доказано. Все улики на лицо", - сказал Бабченко.

"Мою жизнь сохранили, но самое главное предотвращены более серьезные теракты и люди готовились серьезно", - добавил он.

По его словам, у заказчиков было его фото из паспорта, которое есть только у паспортном столе, что, по его мнению ,свидетельствует о причастности российских госорганов к подготовке его убийства.

Он отметил, что преступление готовилось к Лиге Чемпионов и он как мог затягивал время.

"То ногу сломал, которую не ломал на самом деле, то якобы уехал куда-то", - пояснил журналист.

Говоря о сумме, которую за него предложили убийце, Бабченко сказал: Я не плохо стою, слушайте".

"Половину дела сделано, я свою работу выполнил. Я пока еще живой. Не дождутся", - добавил Бабченко.

Ранее в СБУ сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко - живой, это была спецоперация СБУ.

В СБУ сообщили, что российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.