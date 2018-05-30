Україна запропонувала Кремлю провести обмін до початку ЧС з футболу

Київ запропонував передати Москві 23 засуджених в Україні росіян в обмін на ув’язнених Кремлівською владою українців.

Про це представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook.

"Представники в ТКГ задали пряме і очевидне запитання росіянам: якою є відповідь РФ на ініціативу України щодо передачі 23 засуджених росіян задля звільнення українців в тюрмах РФ", - написала вона і наголосила, що українська сторона ще раз звернулися до росіян звільнити ув’язнених українців до старту мундіалю.

За словами Геращенко, "позиція росіян феєрична".

"Росія - не учасник конфлікту, тому в Мінську не може обговорюватися тема звільнення українців в російських тюрмах і росіян в українських," - цитує Геращенко росіян у Мінську.

Вона також запитала, чи означає це, що РФ "своих бросает" і фактично відмовляється від захисту своїх громадян в Україні, але не почула відповіді російської сторони.

Кремлівські представники наполягають, що список щодо обміну утримуваними пропонують самопроголошені окуповані "республіки" і "вони вирішують чи включати цих росіян в список".

Також Геращенко написала, що офіційно звернулася до координатора ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріша з вимогою негайно відвідати тюрми на окупованих територіях і провідати українських військових, цивільних, в тому числі журналіста Станіслава Асєєва.

4 травня представник України в гуманітарній підгрупі у Мінську, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що бойовики ОРДЛО вимагають передати їм понад 80 засуджених найманців в обмін на 15 ув’язнених українців.

До списку бойовики включили керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, що, за словами Геращенко, ускладнює переговори про звільнення полонених українців.

Зазначимо, що чемпіонат світу з футболу в Росії розпочнеться 14 липня.