Украина предложила Кремлю провести обмен до начала ЧМ по футболу

Киев предложил передать Москве 23 осужденных в Украине россиян в обмен на заключенных Кремлевской властью украинцев.

Об этом представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Представители в ТКГ задали прямой и очевидный вопрос россиянам: каков ответ РФ на инициативу Украины о передаче 23 осужденных россиян для освобождения украинцев в тюрьмах РФ", - написала она и подчеркнула, что украинская сторона еще раз обратились к россиянам освободить заключенных украинцев до старта мундиаля.

По словам Геращенко, "позиция россиян феерическая".

"Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и русских в украинских", - цитирует Геращенко россиян в Минске.

Она также спросила, значит ли это, что РФ "своих бросает" и фактически отказывается от защиты своих граждан в Украине, но не услышала ответа российской стороны.

Кремлевские представители настаивают, что список по обмену удерживаемыми предлагают самопровозглашенные оккупированные "республики" и "они решают включать ли этих россиян в список".

Геращенко написала, что официально обратилась к координатору ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фришу с требованием немедленно посетить тюрьмы на оккупированных территориях и навестить украинских военных, гражданских, в том числе журналиста Станислава Асеева.

4 мая представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко сообщила, что боевики ОРДЛО требуют передать им более 80 осужденных наемников в обмен на 15 заключенных украинцев.

В список боевики включили руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, что, по словам Геращенко, усложняет переговоры об освобождении пленных украинцев.

Отметим, что чемпионат мира по футболу в России начнется 14 июля.