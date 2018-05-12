Геращенко: включення Рубана до списків обміну ускладнює переговори

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Субота, 12 травня 2018, 18:25

Перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко вважає, що включення бойовиками до списків обміну керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана ускладнює переговори про звільнення полонених українців.

Про це вона написала в Facebook, коментуючи заяву глави СБУ Василя Грицака щодо включення Рубана до списків.

"Це правда. Кілька тижнів тому бойовики включили в свої хотєлки і таку", - підтвердила Геращенко.

"Мовляв, Володимир попросив бойовиків його звільнити і вони вимагають від "хунти" віддати "офіцера". Все це виглядає дуже дивно. Й ускладнює й без того непрості переговори про звільнення наших хлопців", - вважає вона.

Як повідомлялося, у суботу голова СБУ Василь Грицак повідомив, що бойовики ОРДО включили до списків для обміну полоненими арештованого керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

4 травня представник України в гуманітарній підгрупі у Мінську, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що бойовики ОРДЛО вимагають передати їм понад 80 засуджених найманців в обмін на 15 ув’язнених українців.

Українська правда
Теми: Рубан Геращенко полонені
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