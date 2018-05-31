Порошенко заявив про "силу молитви" для реформ в Україні

Президент Петро Порошенко заявив про важливість "сили молитви" для здійснення реформ в Україні.

Про це він розповів під час виступу на VII Національному молитовному сніданку.

"Сила молитви була тоді, коли ми проводили реформи, які рішуче змінювали нашу країну і теж казали, що це не можливо, тому що за 26 років до того ніхто не міг проводити цих законів", - сказав він.

Також Порошенко заявив про вагомість "сили молитви" для безвізового режиму України з ЄС.

За його словами, ключовою позицією України є прощання з Радянським союзом та повернення до "європейської родини".

"Ключова позиція всього українського народу сказати останнє прощавай Радянському союзу і ніколи туди не повертатися, сказати останнє прощавай Російській імперії і ніколи туди не повертатися, обєднатися всім і привести велику українську націю назад до Європи до європейської родини, бо ми звідти і завжди мріяли повернутися туди", - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що 5 років тому більшість книг в Україні друкувалися російською мовою, а на телебаченні була лише російська мова.

"5 років тому у нас всі книжки були лише російською мовою, 5 років тому 1,5 тисячі пам’ятників Леніна стояли по всій Україні", - сказав він і додав, що на сьогодні, за словами письменників і публіцистів, стало набагато легше писати і друкувати книги українською мовою.

Порошенко також пообіцяв підписати 31 травня указ про проголошення 10-річчя української мови.

Крім того, президент нагадав про важливість томосу української православної церкви. За його словами, без церкви немає держави, немає нації.

"Церква має бути відділена від держави – але в першу чергу від сусідньої держави", - наголосив він.

Зауважимо, що за Конституцією церква відділена від органів держави.

Нагадаємо, 17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

26 травня архімандрит УПЦ (Московського патріархату), колишній керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) Кирило (Говорун) заявив, що томос про автокефалію вже написаний.