Порошенко заявил о "силе молитвы" для реформ в Украине

Президент Петр Порошенко заявил о важности "силы молитвы" для осуществления реформ в Украине.

Об этом он рассказал во время выступления на VII Национальном молитвенном завтраке.

"Сила молитвы была тогда, когда мы проводили реформы, которые решительно меняли нашу страну и тоже говорили, что это невозможно, потому что за 26 лет до того никто не мог проводить эти законы", - сказал он.

Также Порошенко заявил о весомости "силы молитвы" для безвизового режима Украины с ЕС.

По его словам, ключевой позицией Украины является прощание с Советским Союзом и возвращения к "европейской семье".

"Ключевая позиция всего украинского народа сказать последнее прощай Советскому союзу и никогда туда не возвращаться, сказать последнее прощай Российской империи и никогда туда не возвращаться, объединиться всем и привести большую украинскую нацию назад в Европу в европейскую семью, потому что мы оттуда и всегда мечтали вернуться туда", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что 5 лет назад большинство книг в Украине печатались на русском языке, а на телевидении был только русский язык.

"5 лет назад у нас все книги были только на русском языке, 5 лет назад 1,5 тысячи памятников Ленина стояли по всей Украине", - сказал он и добавил, что на сегодняшний день, по словам писателей и публицистов, стало намного легче писать и печатать книги на украинском языке.

Порошенко также пообещал подписать 31 мая указ о провозглашении 10-летия украинского языка.

Кроме того, президент напомнил о важности томоса украинской православной церкви. По его словам, без церкви нет государства, нет нации.

"Церковь должна быть отделена от государства - но в первую очередь от соседнего государства", - подчеркнул он.

Заметим, что по Конституции церковь отделена от органов государства.

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

26 мая архимандрит УПЦ (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что томос об автокефалии уже написан.