Порошенко заявив, що процедури для надання автокефалії УПЦ вже розпочато

Президент Петро Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Про це глава держави повідомив ввечері 22 квітня.

"Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ. Відповідне рішення прийняв Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату", - зазначив Порошенко.

За його словами, напередодні Синод прийняв до розгляду звернення від президента до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні, постанову Верховної Ради на його підтримку та відповідні звернення ієрархів українських православних церков.

Нагадаємо, 17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.