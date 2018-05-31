В Москве не разрешили провести акцию в поддержку Сенцова

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Четверг, 31 мая 2018, 11:40

Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку незаконного осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку.

Об этом в Facebook сообщила организатор акции, российская писательница Алиса Ганиева.

По ее словам, международную акцию в поддержку Сенцова планировалось провести 2 июня, однако городская власть не дала на это разрешения, сославшись на нарушение прав и интересов москвичей, которые не будут участвовать в акции.

 
фото Алисы ганиевой

Ганиева отметила, что поскольку никакой альтернативы активистам не предложили, то акцию планируют провести вопреки запрету.

Политузник Кремля Олег Сенцов голодает уже 18-й день.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

Как сообщалось, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Адрес, по которому можно писать письма режиссеру: 677004, г. Якутск, ул.Очиченко, д. 25, Сенцов Олег Геннадиевич, 1976 г. р.

Глобальную кампанию за освобождение узников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

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Украинская правда
Темы: Сенцов Росcия политзаключенные права человека
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