Справа "2 травня": До суду скерували обвинувачення щодо 3 екс-посадовців МВС

Генпрокуратура 30 травня скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох екс-посадовців структурного підрозділу Міністерства внутрішніх справ в Одеській області щодо подій 2 травня 2014 року.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

Зазначається, що обвинувальний акт направлено до Приморського райсуду Одеси.

Повідомляється, що колишні керівники міського управління, полку патрульної служби та відділу громадської безпеки ОМУ ГУМВС України в Одеській області обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

"А саме: у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання для себе неправомірної вигоди немайнового характеру використанні службовою особою службового становища шляхом умисної бездіяльності всупереч інтересам служби, що призвело до тяжких наслідків - загибелі 48 осіб, отриманні 197 особами тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, спричиненні матеріальних збитків в сумі майже 214 тисяч гривень", - йдеться у заяві.

Також у ГПУ додають, що колишнім керівникам міськуправління та полку патрульної служби інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України, тобто завідоме залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані і позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися про цих осіб і мав змогу надати їм допомогу, що призвело до смерті 42 осіб.

У Генпрокуратурі додають, що наразі обвинуваченим судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Як повідомлялося, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення між учасниками мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку і проросійськими активістами з іншого.

Під час сутичок у хід ішли бейсбольні біти, каміння, палки, запалювальні суміші, травматична та вогнепальна зброя.

Загалом унаслідок зіткнень 2 травня на території Одеси загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

24 листопада 2014 року один із прокурорів ГПУ затвердив звинувачувальний акт стосовно 21 особи, 25 листопада його скерували до Приморського райсуду Одеси.

18 вересня 2017 року колегія Іллічівського (Чорноморського) міського суду виправдала всіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня 2014 року.

Пізніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив про завершення розслідування кількох нових епізодів щодо учасників подій "2 травня" в Одесі, які можуть об'єднати з основною справою.