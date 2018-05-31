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Дело "2 мая": В суд направили обвинения в отношении 3 экс-чиновников МВД

Четверг, 31 мая 2018, 12:24

Генпрокуратура 30 мая направила в суд обвинительный акт в отношении трех экс-чиновников структурного подразделения Министерства внутренних дел в Одесской области относительно событий 2 мая 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в Приморский райсуд Одессы.

Сообщается, что бывшие руководители городского управления, полка патрульной службы и отдела общественной безопасности ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"А именно: в злоупотреблении служебным положением, то есть умышленном, с целью получения для себя неправомерной выгоды неимущественного характера использовании должностным лицом служебного положения путем умышленной бездеятельности вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия - гибели 48 человек, получении 197 лицами телесных повреждений разной степени тяжести, причинении материального ущерба в сумме почти 214 тысяч гривен ", - говорится в заявлении.

Также в ГПУ добавляют, что бывшим руководителям горуправления и полка патрульной службы инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины, то есть заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этих лицах и мог предоставить им помощь, что привело к смерти 42 человек.

В Генпрокуратуре добавляют, что пока обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки между участниками митинга "За единство Украины", в котором участвовали активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны и пророссийскими активистами с другой.

Во время столкновений в ход шли бейсбольные биты, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие.

Всего в результате столкновений 2 мая на территории Одессы погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

24 ноября 2014 года один из прокуроров ГПУ утвердил обвинительный акт в отношении 21 человека, 25 ноября его направили в Приморский райсуд Одессы.

18 сентября 2017 года коллегия Ильичевского (Черноморского) городского суда оправдала всех обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

Двух фигурантов "дела 2 мая" Сергея Долженкова и Евгения Мефьодова сразу же задержали по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности Украины – и 19 сентября снова взяли под стражу.

Позже Генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования нескольких новых эпизодов в отношении участников событий "2 мая" в Одессе, которые могут объединить с основным делом.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураОдессаМВДдело 2 мая
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