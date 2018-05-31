Розгляд справи Холодницького продовжили ще на місяць

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Генпрокуратури продовжила на один місяць розгляд дисциплінарної справи відносно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це сам Назар Холодницький повідомив у коментарі "Укрінформу".

"Наскільки я знаю, то розгляд скарги продовжили ще на місяць. Я так розумію, комісія чомусь не може впоратись за два місяці, які відведені законом, тому розгляд продовжений ще. Чому? Питайте у комісії!", – сказав він.

Керівник САП додав, що зробив усе, аби ніхто не зміг говорити про його тиск на комісію.

"Я чекаю засідання, а коли буде оголошена дата, я буду першим, хто прийде, і дам всі пояснення, які я вже надав у письмовому вигляді. Я доведу, що те оповідання, яке називається дисциплінарною скаргою, є нічим іншим як казкою", – зазначив Холодницький.

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Раніше генпрокурор і директор НАБУ направили до КДКП скарги на керівника САП про вчинення ним дисциплінарних порушень, у яких просять звільнити Холодницького з посади.

Після розподілу дисциплінарна справа потрапила до члена КДКП Олександра Ковальчука, який до обрання на цю посаду у 2017 році працював заступником декана юридичного факультету Університету ім. Т.Г. Шевченка.

У березні САП виявила пристрої для прослуховування в кабінеті керівника відомства Холодницького. Зазначалося, що прослуховування вела Генпрокуратура спільно з НАБУ.

Пізніше генпрокурор заявив, що ГПУ разом з НАБУ проводять розслідування стосовно Холодницького.

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Сам Холодницький заявив, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього.

Згодом директор НАБУ повідомив в інтерв'ю, що розслідування щодо Холодницького розпочали після надходження інформації про перешкоджання керівництвом САП розслідуванню справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.