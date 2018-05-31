Рассмотрение дела Холодницкого продлили еще на месяц
Квалификационно-дисциплинарная комиссия Генпрокуратуры продлила на один месяц рассмотрение дисциплинарного дела в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сам Назар Холодницкий сообщил в комментарии "Укринформу".
"Насколько я знаю, то рассмотрение жалобы продлили еще на месяц. Я так понимаю, комиссия почему-то не может справиться за два месяца, которые отведены законом, поэтому рассмотрение продлено еще. Почему? Спрашивайте у комиссии!", – сказал он.
Руководитель САП добавил, что сделал все, чтобы никто не смог говорить о его давлении на комиссию.
"Я жду заседания, а когда будет объявлена дата, я буду первым, кто придет, и дам все объяснения, которые я уже предоставил в письменном виде", – сказал он.
"Я докажу, что тот рассказ, который называется дисциплинарной жалобой, является ничем иным, как сказкой", – заверил Холодницкий.
Ранее генпрокурор и директор НАБУ направили в КДКП жалобы на руководителя САП о совершении им дисциплинарных нарушений, в которых просят уволить Холодницкого.
После распределения дисциплинарное дело попала к члену КДКП Александру Ковальчуку, который до избрания на эту должность в 2017 году работал заместителем декана юридического факультета Университета им. Т. Шевченко.
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В марте САП обнаружила устройства для прослушивания в кабинете руководителя ведомства Холодницкого. Прослушивание вела Генпрокуратура совместно с НАБУ
Позже генпрокурор заявил, что ГПУ вместе с НАБУ проводят расследование в отношении Холодницкого.
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Сам Холодницкий заявил, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него.
Позже директор НАБУ сообщил, что расследование по Холодницкому начали после поступления информации о препятствовании руководством САП расследованию дела против городского главы Одессы Геннадия Труханова.