Рассмотрение дела Холодницкого продлили еще на месяц

767 просмотров
Четверг, 31 мая 2018, 12:53

Квалификационно-дисциплинарная комиссия Генпрокуратуры продлила на один месяц рассмотрение дисциплинарного дела в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сам Назар Холодницкий сообщил в комментарии "Укринформу".

"Насколько я знаю, то рассмотрение жалобы продлили еще на месяц. Я так понимаю, комиссия почему-то не может справиться за два месяца, которые отведены законом, поэтому рассмотрение продлено еще. Почему? Спрашивайте у комиссии!", – сказал он.

Руководитель САП добавил, что сделал все, чтобы никто не смог говорить о его давлении на комиссию.

"Я жду заседания, а когда будет объявлена ​​дата, я буду первым, кто придет, и дам все объяснения, которые я уже предоставил в письменном виде", – сказал он.

"Я докажу, что тот рассказ, который называется дисциплинарной жалобой, является ничем иным, как сказкой", – заверил Холодницкий.

Темы: Холодницкий Антикоррупционная прокуратура Генпрокуратура
powered by lun.ua
По теме
Пошел в нападение. Как Холодницкий будет защищаться от Ситника с Луценко 31 мая 2018, 07:00
Холодницкий рассказал о делах Охендовского и сына Авакова 27 мая 2018, 21:19
Холодницкий: Обвинительный акт Насирову могут зачитывать более 20 месяцев 27 мая 2018, 19:37
Все новости
Главные новости
НБУ обещает "закрутить гайки" при отсутствии транша МВФ
Бабченко: Пару месяцев у меня есть
Кольченко объявил голодовку и требует освободить Сенцова
Официальные зарплаты игроков "Динамо" меньше $1 тысячи в месяц
Все новости
другой город

У Дрогобыча появился туристический логотип и брендинг

Фотопроект

10 смешных комиксов о нашей ежедневной жизни