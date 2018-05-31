Рассмотрение дела Холодницкого продлили еще на месяц

Квалификационно-дисциплинарная комиссия Генпрокуратуры продлила на один месяц рассмотрение дисциплинарного дела в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



Об этом сам Назар Холодницкий сообщил в комментарии "Укринформу".



"Насколько я знаю, то рассмотрение жалобы продлили еще на месяц. Я так понимаю, комиссия почему-то не может справиться за два месяца, которые отведены законом, поэтому рассмотрение продлено еще. Почему? Спрашивайте у комиссии!", – сказал он.



Руководитель САП добавил, что сделал все, чтобы никто не смог говорить о его давлении на комиссию.



"Я жду заседания, а когда будет объявлена ​​дата, я буду первым, кто придет, и дам все объяснения, которые я уже предоставил в письменном виде", – сказал он.

"Я докажу, что тот рассказ, который называется дисциплинарной жалобой, является ничем иным, как сказкой", – заверил Холодницкий.