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"Укрзалізниця" обіцяє запустити поїзд "Мукачево – Будапешт"

П'ятниця, 4 травня 2018, 22:21

ПАТ "Укрзалізниця" спільно з угорськими державними залізницями планує запустити прямий потяг "Мукачево – Будапешт".

Про це у Facebook повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов. 

"В одну із наймальовничіших столиць Європи можна буде дістатись комфортним поїздом без пересадок. ПАТ "Укрзалізниця" спільно з MÁV-START nemzetközi utazások планує запустити прямий маршрут "Мукачево – Будапешт"", - написав він.

Кравцов додав, що переговори угорськими колегами уже завершені.

"Вони готові надати рухомий склад, що буде курсувати євроколією, яка і сполучає ці два міста. На новому напрямку не витрачатиметься час на перестановку вагонів з широкої колії на вузьку – це значна перевага маршруту", - написав в. о. голови правління "Укрзалізниці".  

 

За його словами, ціни на квитки будуть демократичними.

"Другий клас – трохи більше 700 гривень, перший клас – близько 1000 гривень",  - написав Кравцов.

Він також додав, що планує реконструювати вокзал в Мукачево, перетворивши його на хаб для подорожей країнами ЄС.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяУгорщина
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