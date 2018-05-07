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Аваков: Бочковський головою ДСНС не буде

Понеділок, 7 травня 2018, 14:41

Глава МВС Арсен Аваков заявляє, що поновлений судом на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський на цій посаді працювати не буде.

Про це він сказав на брифінгу 7 травня на Київщині.

"Бочковський не буде працювати на цій посаді. Бочковський обвинувачується за низкою кримінальних статей, які, м'яко кажучи, несумісні з державною посадою", – сказав Аваков.

Він додав, що "той рівень свідчень, що зараз використовується у кримінальному процесі, в рамках якого Бочковський проходить, і той рівень обвинувачень, які йому висуваються, несумісні з можливістю перебувати на державній посаді такого рівня".

"А те, що він, використовуючи особливості судового провадження і особливості законодавства, намагається відновитися на посаді, показує рівень його цинічності у минулому", - сказав Аваков.

За словами глави МВС, Держслужбою з надзвичайних ситуацій "успішно керує достойна людина –  генерал Чечоткін".

"І керуватиме надалі, поки не буде іншого рішення Кабміну. Наскільки я знаю, Кабмін не планує ніяк реагувати на проміжне рішення суду", - підсумував Аваков.

Як повідомлялося, 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких – отримання хабара.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

У МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.

7 травня Бочковський передав до Міністерства юстиції заяву з вимогою виконати судове рішення і допустити його до роботи.  

Ірина Балачук, УП
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