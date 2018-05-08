Кравчук, Кучма і Ющенко написали звернення про церковну автокефалію

Колишні українські президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко підтримали ініціативу чинного президента Петра Порошенка в питанні української єдиної помісної церкви і написали відповідне звернення до українського народу.

Про це президенти заявили на спільній прес-конференції у вівторок, 8 травня.

"Ми вважаємо, що надання автокефалії Константинопольською матір'ю-церквою відіграє важливу роль у зміцненні незалежності України, духовної та національної єдності нашого народу, розвитку релігійної свободи, сприятиме плідному зміцненню міжконфесійного діалогу в нашій країні", - зачитав Кравчук звернення від імені трьох екс-президентів.

Президенти заявили, що автокефалія може стати "духовною фортецею у боротьбі з російською агресією проти України".

"Ми підтримуємо зусилля президента Петра Порошенка з цих важливих для України питань", - додав Кравчук.

Нагадаємо, 17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Микола Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.