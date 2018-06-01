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Мати Кольченка: сина примушують прийняти російське громадянство

П'ятниця, 1 червня 2018, 01:38

Кримчанина Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування в російській виправній колонії, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в анексованому Криму.

Про це розповіла його мати Лариса Кольченко проекту Крим.Реалії, пише Радіо Свобода.

"Примушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, "як погано в Україні і як добре в Росії", потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що "у тебе батьки в Криму залишилися", що треба б якось прийняти громадянство ... А потім в відкриту хочуть, щоб він підписав паспорт", – розповіла мама Кольченко.

На її думку, розраховують на те, що, коли Олександр Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

Раніше повідомлялося, що незаконно засуджений в Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців. Він голодує вже 18-й день.

Раніше Кольченко написав йому лист, де заявив, що "стурбований цією обставиною".

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

У свою чергу, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що немає впевненості, що Олег добровільно погодився на терапію, але закликала не засуджувати його, навіть якщо це так.

Глобальну акцію за звільнення заручників Кремля планують провести в різних містах світу 1 і 2 червня, але влада Москви не погодила акцію на підтримку Сенцова 2 червня.

Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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Теми: політв'язніРосія
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