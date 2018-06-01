Суд не дозволив відпускати з-під арешту Вишинського
П'ятниця, 1 червня 2018, 15:35
Апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу для головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.
Про це повідомляє Громадське.
Зазначається, що таке рішення суд ухвалив у п'ятницю, 1 червня.
Раніше Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.
Як повідомлялося, керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.
У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.
17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці. Захист подав апеляцію.
Українська правда