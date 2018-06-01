Суд не дозволив відпускати з-під арешту Вишинського

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П'ятниця, 1 червня 2018, 15:35

Апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу для головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє Громадське.

Зазначається, що таке рішення суд ухвалив у п'ятницю, 1 червня.

Раніше Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Як повідомлялося, керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці. Захист подав апеляцію.

Українська правда
Теми: суд ЗМІ арешт
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