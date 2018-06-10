Путін про G7: будемо раді всіх бачити в Москві

Президент РФ Володимир Путін, говорячи про перспективи повернення Росії до G7, заявив, що Росія не виходила з клубу і чекає лідерів "сімки" в Москві.

Про це він заявив на прес-конференції в Циндао за підсумками саміту Шанхайської організації співробітництва, передає Інтерфакс.

"Що стосується повернення Росії до "сімки", "вісімки" - ми з неї не виходили. Колеги свого часу відмовилися приїжджати до Росії з відомих міркувань. Будь ласка, ми будемо раді всіх там бачити у нас, в Москві", - сказав Путін.

За його словами, за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними МВФ, країни ШОС "вже більші, ніж країни "сімки".

"Якщо в розрахунку на душу населення, що називається, країни сімки заможніші, але обсяг економіки в країнах ШОС більший. Ну і кількість населення, звичайно, більше набагато - половина населення Земної кулі", - зазначив Путін.

Крім того, Путін прокоментував недавні розбіжності між лідерами країн "великої сімки", назвавши їх робочим процесом.

"Ну, чого не буває. Коли я дивлюся на те, як у нас відбуваються дискусії в ЄврАзЕс, у нас теж суперечки виникають. І теж не всі все відразу підписують. Я думаю, що це звичайна практика. Тут потрібно ставитися до цього спокійно і без жодної іронії", - заявив російський президент.

Раніше президент США Дональд Трамп вирішив відмовитися від схвалення тексту підсумкового комюніке саміту G7 через висловлювання прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

У комюніке лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Перед цим Трамп підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу.

З ним також погодився прем’єр Італії Джузеппе Конте.

Після цього країни-учасниці G7 одноголосно виступили проти заклику президента США Дональда Трампа відновити Росію у цій структурі.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не просила повернути її в G8 і вважає "двадцятку" найперспективнішим форматом на майбутнє.

Росія була виключена з групи держав із найрозвиненішими економіками після анексії українського Криму в 2014 році. Сьогодні до групи належать Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.