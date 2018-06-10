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Путин о G7: будем рады всех видеть в Москве

Воскресенье, 10 июня 2018, 10:04
Путин о G7: будем рады всех видеть в Москве

Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G7, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров "семерки" в Москве.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает Интерфакс.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал Путин.

По его словам, по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ, страны ШОС "уже больше, чем страны "семерки".

"Если в расчете на душу населения, что называется, семерочные страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного - половина населения Земного шара", - отметил Путин.

Кроме того, Путин прокомментировал недавние разногласия между лидерами стран "большой семерки", назвав их рабочим процессом.

"Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все всё сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", - заявил российский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп решил отказаться от одобрения текста итогового коммюнике саммита G7 из-за высказываний премьера Канады Джастина Трюдо.

В коммюнике лидеры стран "Большой семерки" заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Перед этим Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

После этого страны-участницы G7 единогласно выступили против призыва президента США Дональда Трампа восстановить Россию в этой структуре.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcия
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