У Міноборони розповіли про стан поранених бійців

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Неділя, 10 червня 2018, 13:16

Стан поранених у суботу військових задовільний, вони перебувають у лікарні міста Покровська.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Вчора внаслідок бойових дій поранень зазнали двоє наших військовослужбовців. Стан їх здоров’я задовільний, бійців доправлено до військово-медичного закладу у Покровську", - сказав він.

Загалом 9 червня підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 30 прицільних ворожих обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська випустили 31 міну зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями.

Українські військовослужбовці 20 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння.

На Луганському напрямку минулої доби зафіксовано 8 прицільних обстрілів з боку противника.

На Донецькому напрямку протягом доби ворожа активність дещо зросла. Тут зафіксовано 22 прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Українська правда
Теми: Міноборони Об'єднані сили на Донбасі
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