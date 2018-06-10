В Минобороны рассказали о состоянии раненых бойцов

Состояние раненых в субботу военных удовлетворительное, они находятся в больнице города Покровска.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"Вчера в результате боевых действий ранения получили двое наших военнослужащих. Состояние их здоровья удовлетворительное, бойцы доставлены в военно-медицинское учреждение в Покровске", - сказал он.

Всего 9 июня подразделения Объединенных сил зафиксировано 30 прицельных вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска выпустили 31 мину из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Украинские военнослужащие 20 раз открывали ответный огонь, применяя штатное пехотное вооружение.

На Луганском направлении в прошедшие сутки зафиксировано 8 прицельных обстрелов со стороны противника.

На Донецком направлении в течение суток вражеская активность несколько возросла. Здесь зафиксировано 22 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.