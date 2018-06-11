Світоліна опустилася в рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна опустилася на одну позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

Про це свідчать дані WTA.

Раніше українка займала 4 позицію в світовому тенісі серед жінок, але після невдачі у Франції на турнірі Roland Garros опустилася на 5 місце.

В трійці лідерів стабільно – Симона Халеп, Каролін Возняцкі та Гарбінє Мугуруса.

Четверту сходинку тепер займає американка Слоун Стівенс. Стівенс вдалося стати фіналісткою Roland Garros 2018, а виграла турнір Халеп.

Українка Леся Цуренко піднялася на 5 позицій в рейтингу після турніру в Франції і тепер займає 34 позицію.

20 травня Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA "Premier 5" у Римі з призовим фондом $3,3 млн.

У фінальному матчі українка у двох сетах здолала першу ракетку світу румунку Сімону Халеп.