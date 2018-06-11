Свитолина опустилась в рейтинге WTA

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Понедельник, 11 июня 2018, 10:50

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Об этом свидетельствуют данные WTA.

Ранее украинка занимала 4 позицию в мировом теннисе среди женщин, но после неудачи во Франции на турнире Roland Garros опустилась на 5 место.

В тройке лидеров стабильно – Симона Халеп, Каролин Возняцки и Гарбинье Мугуруса.

Четвертую строчку теперь занимает американка Слоан Стивенс. Стивенс удалось стать финалисткой Roland Garros 2018, а выиграла турнир Халеп.

Украинка Леся Цуренко поднялась на 5 позиций в рейтинге после турнира во Франции и теперь занимает 34 позицию.

20 мая Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA "Premier 5" в Риме с призовым фондом $3,3 млн.

В финальном матче украинка в двух сетах одолела первую ракетку мира - румынку Симону Халеп.

Украинская правда
Темы: спорт Украина рейтинг
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