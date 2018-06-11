ЦВК просить 36 мільйонів на кібербезпеку виборів

У Центральній виборчий комісії заявили, що для забезпечення кібербезпеки виборів у 2019 році необхідно 36 мільйонів гривень.

Про це йшлося під час круглого столу "Кіберзагрози для виборчого процесу в Україні", повідомляє прес-служба.

За словами голови ЦВК Михайла Охендовського, після кібератаки на інформаційні ресурси виборчої комісії у травні 2014 року, питання захисту даних та обладнання, які використовуються органами управління виборчим процесом, набули більш важливого значення.

При цьому він зазначив, що попри звернення минулого року, ні уряд, ні Верховна Рада досі не ухвалили рішення про виділення 36 мільйонів гривень для протидії кіберзагрозам.

"Без запровадження нового обладнання та нових підходів до захисту власних інформаційних ресурсів у 2019 році Центральній виборчій комісії буде складніше гарантувати той рівень кібербезпеки виборів, який ми змогли гарантувати у 2014-ому", - сказав Охендовський.

Він додав, що це питання слід вирішити до осені цього року.

Раніше в СБУ заявили, що російські спецслужби розробляють план з фальсифікації виборів в Україні у 2019 році.

Як повідомлялося, Комітет Сенату США з питань розвідки офіційно погодився з висновками спецслужб, які переконані, що Росія втручалася у вибори президента США з метою допомоги на той час кандидату Дональду Трампу.

Як відомо, на 2019 рік в Україні заплановано вибори і президента, і Верховної Ради.

Центральна виборча комісія оцінює необхідні витрати на підготовку і проведення чергових виборів президента в 2019 році в 1 млрд 948 млн 300 тис. гривень.