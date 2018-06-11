Мін’юст планує спростити батькам вивезення дітей за кордон

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Понеділок, 11 червня 2018, 16:09

Міністерство юстиції розглядає можливість дозволити тому з батьків, із ким проживає дитина, вивезти її за кордон до одного місяця без дозволу іншого з батьків.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у Львові.

"Одна з новацій другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває – дати можливість тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу іншого з батьків", – написав він у Twitter.

"Це цілком європейська практика, яка дасть можливість дитині відпочити, або пройти курс лікування", – додав міністр.

Зараз для вивезення дітей, які не досягли 16 років, потрібне нотаріально посвідчений дозвіл другого з батьків, із маршрутом прямування і часовими рамками поїздки. Один із винятків – позбавлення батьківських прав.

Петренко наголосив: "Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються. Це одне з головних завдань, яке ставила перед собою наша команда, розробляючи кампанію #ЧужихДітейНеБуває".

Крім того, стягнення боргів за аліментами міністр назвав одним із пріоритетів у роботі своєї команди.

"Львівська область – серед лідерів по Україні з ліквідації боргів з виплати аліментів. На разі тут стягнуто 41 млн гривень. З них 20 млн грн – завдяки новаціям закону", – зазначив Петренко.

Олена Рощенко, УП
Теми: родина Мін'юст законодавство
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