Минюст планирует упростить родителям вывоз детей за границу

Министерство юстиции рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывозить его за границу на срок до одного месяца без разрешения второго родителя.



Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во Львове.



"Одна из новаций второго пакета законов #ЧужихДітейНеБуває – дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя", – написал он в Twitter.



"Это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть или пройти курс лечения", – добавил министр.



Сейчас для вывоза детей, не достигших 16 лет, требуется нотариально засвидетельствованное разрешение второго родителя, с маршрутом следования и временными рамками поездки. Одно из исключений – лишение родительских прав.

Петренко подчеркнул: "Ребенок не должен страдать, если родители разводятся. Это одна из главных задач, которую ставила перед собой наша команда, разрабатывая кампанию #ЧужихДетейНеБывает".



Кроме того, взыскание долгов по алиментам министр назвал одним из приоритетов в работе своей команды.



"Львовская область – среди лидеров по Украине по ликвидации долгов по выплате алиментов. В случае здесь взыскано 41 млн гривен. Из них 20 млн грн – благодаря новациям закона", – отметил Петренко.