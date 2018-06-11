Росіянин, що приїхав заробити на війні в "ДНР", отримав 4 роки

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області засудив росіянина Миколу Покусаєва до 4 років позбавлення волі без конфіскації майна за участь в терористичній організації "ДНР".

Про це йдеться у вироку суду від 1 червня.

"Визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації – УП), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – УП) КК України", – ухвалила колегія.

Тяжча стаття, створення терористичної організації, відповідно до законодавства, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Однак суд призначив лише 4 роки та виплату 6 864 гривень процесуальних витрат.

"Обставинами, що пом'якшують покарання, є щире каяття. Крім того, як обставину, що пом’якшує покарання обвинуваченого, судом враховується те, що обвинувачений добровільно, через незначний час після початку своїх злочинних дій, добровільно припинив їх", – вирішив суд.

У фабулі йдеться, що Покусаєв приїхав на окуповану територію 28 січня 2018 року, де прибув до донецької військової частини № 08818.

Зустрівшись із бойовиками, він надав свою згоду на "проходження військової служби" та 5 лютого був зарахований на посаду водія-механіка 2 мотострілецького батальйону 11 полку 1 АК терористичної організації "ДНР".

Також слідство встановило, що він незаконно отримував та перевозив зброю.

Як розповів сам росіянин, в пошуках роботи він їхав з міста Самари до міста Ростова, "і в дорозі попутчик розказав , що можна поїхати до м. Донецька та вступити на військову службу за контрактом".

За словами Покусаєва, приблизно через двадцять днів після призначення на посаду, не отримавши гроші за свою службу, "він вирішив покинути службу та повернутися додому". Перед затриманням він приблизно тиждень йшов полями.

4 березня Покусаєва затримали співробітники СБУ під час проведення контррозвідувальних заходів.

Під час затримання в нього вилучили зброю, російський паспорт, посвідчення "ДНР", страхове свідоцтво, свідоцтво про розлучення, екзаменаційну картку водія, квиток на автобус Ростов-на-Дону – Донецьк, залізничний квиток у напрямку Самари, свідоцтво про підготовку водія та банківську картку.

4 березня стало відомо, що військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади затримали рядового бойовика, який мав при собі паспорт громадянина РФ.

Представники бойовиків поспішили охрестити затримання "фейком ЗСУ" ізаявили, що Покусаєв раніше намагався вступити на службу в "збройні силиДНР", проте не пройшов стажування. Також заявлялося про причетністьПокусаєва до "злочинної діяльності, пов'язаної з сексуальним насильством, втому числі по відношенню до неповнолітніх".

У штабі АТО повідомляли, що за версією бойовиків, Покусаєв "і завербований СБУ божевільний педофіл, і злочинець, і асоціальна особистість".

Судова експертиза визнала росіянина психічно здоровим.