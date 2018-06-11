Россиянин, приехавший заработать на войне в "ДНР", получил 4 года

Красноармейский районный суд Донецкой области приговорил россиянина Николая Покусаева к 4 годам лишения свободы без конфискации имущества за участие в террористической организации "ДНР".

Об этом говорится в приговоре суда от 1 июня.

"Признать виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации – УП), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – УП) УК Украины ", – решила коллегия.

Более тяжелая статья, создание террористической организации, в соответствии с законодательством, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Однако суд назначил только 4 года и выплату 6 864 гривен процессуальных издержек.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание, является искреннее раскаяние. Кроме того, как обстоятельство, смягчающее наказание обвиняемого, судом учитывается то, что обвиняемый добровольно, через незначительное время после начала своих преступных действий, добровольно прекратил их", – решил суд.

В фабуле говорится, что Покусаев приехал на оккупированную территорию 28 января 2018 года, где прибыл в донецкую воинскую часть № 08818.

Встретившись с боевиками, он выразил свое согласие с "прохождением военной службы" и 5 февраля был зачислен на должность водителя-механика 2 мотострелкового батальона 11 полка 1 АК террористической организации "ДНР".

Также следствие установило, что он незаконно получал и перевозил оружие.

Как рассказал сам россиянин, в поисках работы он ехал из города Самары в город Ростов, "и в дороге попутчик рассказал, что можно поехать в г. Донецк и поступить на военную службу по контракту".

По словам Покусаева, примерно через двадцать дней после назначения на должность, не получив деньги за свою службу, "он решил покинуть службу и вернуться домой". Перед задержанием он примерно неделю шел полями.

4 марта Покусаев задержали сотрудники СБУ во время проведения контрразведывательных мероприятий.

Во время задержания у него изъяли оружие, российский паспорт, удостоверение "ДНР", страховое свидетельство, свидетельство о разводе, экзаменационную карточку водителя, билет на автобус Ростов-на-Дону – Донецк, железнодорожный билет в направлении Самары, свидетельство о подготовке водителя и банковскую карточку.

4 марта стало известно, что военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады задержали рядового боевика, который имел при себе паспорт гражданина РФ.

Представители боевиков поспешили окрестить задержание "фейком ВСУ" и заявили, что Покусаев ранее пытался поступить на службу в "вооруженные силы ДНР", однако не прошел стажировку. Также заявлялось о причастности Покусаева к "преступной деятельности, связанной с сексуальным насилием, в том числе по отношению к несовершеннолетним".

В штабе АТО сообщали, что по версии боевиков, Покусаев "и завербованный СБУ сумасшедший педофил, и преступник, и асоциальное личность".

Судебная экспертиза признала россиянина психически здоровым.