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У Криму капітану українського судна продовжили арешт

Понеділок, 11 червня 2018, 20:53

Суд в окупованому Криму продовжив арешт на місяць капітану затриманого біля півострова українського судна "ЯМК-0041" Віктору Новицькому.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляев, передає "Крим.Реалії".

"На сьогоднішній день відомо, що капітан даного судна знаходиться в СІЗО. Нещодавно, 8 числа, йому продовжили запобіжний захід на один місяць", - сказав Семедляев.

Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків), затриманого 4 травня російськими прикордонниками в Чорному морі на захід від мису Тарханкут, порушили кримінальну справу про браконьєрство.

У рибалок вилучили кілометри сітки та рибу. Судно й екіпаж, що складається з п'яти громадян України, доставили на територію анексованого Криму.

У Державній прикордонній службі України зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони, і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.

В ДПСУ додали, що вивчають всі обставини інциденту.

Міністерство закордонних справ України направило в Росії ноту в зв'язку із затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно і екіпаж.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар МЗС Мар'яна Беца підкреслила, що Україна розцінює затримання судна як узурпацію.

Затриманому капітану може загрожувати в окупованому РФ Криму до 5 років позбавлення волі.

Теми: Кримсуд
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