В Крыму капитану украинского судна продлили арест

Суд в оккупированном Крыму продлил арест на месяц капитану задержанного возле полуострова украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии".

"На сегодняшний день известно, что капитан данного судна находится в СИЗО. Недавно, 8 числа, ему продлили меру пресечения на один месяц", - сказал Семедляев.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков), задержанного 4 мая российскими пограничниками в Черном море западнее мыса Тарханкут, возбудили уголовное дело о браконьерстве.

У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 лет лишения свободы.