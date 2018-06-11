У Криму незаконно утримують 4 українських моряків – адвокат

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Понеділок, 11 червня 2018, 23:19

Російські силовики не висунули жодних обвинувачень морякам з українського судна "ЯМК-0041", затриманих біля анексованого Криму, їх утримують незаконно.

Про це заявив адвокат Едем Семедляєв, передає "Радіо Свобода".

"Четверо моряків, крім капітана, перебувають у прикордонному управлінні в місті Балаклава. Ніяких звинувачень їм не висунули. Їхній статус на сьогоднішній день невідомий. Адвокатів до них не пускають. Їх тримають там просто як заручників. З якою метою – невідомо: може, для обміну", – зазначив Семедляєв.

Він розповів, що разом з іншим адвокатом Емілем Курбедіновим подав низку скарг на дії російських силовиків, зокрема про незаконне затримання моряків.

Проти капітана українського риболовецького судна "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків), затриманого 4 травня російськими прикордонниками в Чорному морі на захід від мису Тарханкут, порушили кримінальну справу про браконьєрство.

У рибалок вилучили кілометри сітки та рибу. Судно й екіпаж, що складається з п'яти громадян України, доставили на територію анексованого Криму.

У Державній прикордонній службі України зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони, і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.

В ДПСУ додали, що вивчають всі обставини інциденту.

Міністерство закордонних справ України направило в Росії ноту в зв'язку із затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму і вимагає негайно звільнити судно і екіпаж.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар МЗС Мар'яна Беца підкреслила, що Україна розцінює затримання судна як узурпацію.

Затриманому капітану може загрожувати в окупованому РФ Криму до 5 роківпозбавлення волі.

Теми: Крим Росія
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