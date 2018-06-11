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В Крыму незаконно удерживают 4 украинских моряков - адвокат

Понедельник, 11 июня 2018, 23:19

Российские силовики не предъявили никаких обвинений морякам с украинского судна "ЯМК-0041", задержанных возле аннексированного Крыма, их удерживают незаконно.

Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, передает "Радио Свобода".

"Четверо моряков, кроме капитана, находятся в пограничном управлении в городе Балаклава. Никаких обвинений им не предъявили. Их статус на сегодняшний день неизвестен. Адвокатов к ним не пускают. Их держат там просто как заложников. С какой целью - неизвестно: может, для обмена", - отметил Семедляев.

Он рассказал, что вместе с другим адвокатом Эмилем Курбединовим подал ряд жалоб на действия российских силовиков, в частности о незаконном задержании моряков.

Против капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков), задержанного 4 мая российскими пограничниками в Черном море западнее мыса Тарханкут, возбудили уголовное дело о браконьерстве.

У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 летлишения свободы.

Темы: КрымРосcия
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