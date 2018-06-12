Туреччина може взяти участь в обміні Сенцова і Кольченка – Джемілєв

Туреччина може стати посередником в обміні українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, яких незаконно утримують у Росії.

Про це заявив народний депутат і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу ATR.

Він розповів, що запропонував міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, щоб його країна стала посередником в обміні, як це було з українськими полоненими Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим.

"Умерова і Чийгоза обміняли на двох професійних вбивць, співробітників ГРУ, які займалися вбивством чеченських дисидентів. Але я все одно сказав (Чавушоглу - ред.): "Може, у вас в заначці є ці бандити, може, обміняємо все-таки на наших патріотів". (Чавушоглу - ред.) сказав: "Подумаємо", - розповів Джемієв.

За його словами, Чавушоглу також сказав, що Володимир Путін нічого просто так не віддає.

25 жовтня 2017 року засуджених окупантами Криму Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

27 жовтня звільнені з ув'язнення окупантів заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетіли з Туреччини до Києва.

14 травня ув'язнений український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою "звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації". Наразі нараховують 70 таких ув'язнених.

Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.