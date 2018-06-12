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Турция может принять участие в обмене Сенцова и Кольченко – Джемилев

Вторник, 12 июня 2018, 14:46

Турция может стать посредником в обмене украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко, которых незаконно удерживают в России.

Об этом заявил народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала ATR.

Он рассказал, что предложил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, чтобы его страна стала посредником в обмене, как это было с украинскими пленными Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым.

"Умерова и Чийгоза обменяли на двух профессиональных убийц, сотрудников ГРУ, которые занимались убийством чеченских диссидентов. Но я все равно сказал (Чавушоглу - ред.):" Может, у вас в заначке эти бандиты, может, обменяем все-таки на наших патриотов". (Чавушоглу - ред.) сказал: "Подумаем", - рассказал Джемиев.

По его словам, Чавушоглу также заявил, что Владимир Путин ничего просто так не отдает.

25 октября 2017 года осужденных оккупантами Крыма Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции.

27 октября освобожденые из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умеров и Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

14 мая заключенный украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием "освободить всех украинских политических заключенных, находящихся на территории Российской Федерации". Сейчас насчитывается 70 таких заключенных.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова - до 20 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: ТурцияРосcияУкраина
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