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Гройсман каже, що правоохоронці готують проти нього провокації

Середа, 13 червня 2018, 18:05
Гройсман каже, що правоохоронці готують проти нього провокації

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що окремі правоохоронці готують проти нього та уряду провокації.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів у середу.

За його словами, попри те, що був ухвалений закон "маски-шоу стоп", який мав знизити тиск на бізнес з боку правоохоронців, лише в окремих регіонах його дотримуються  і лише на 20-30%.

Він додав, що підтримує правоохоронців, які боронять державний суверенітет, але зневажає тих, хто руйнує економіку.

"Я просив би, щоб мене персонально почули сьогодні. Всі ті, хто кришують нелегальний бізнес, всі ті, хто кришують нелегальну контрабанду, нелегальний доступ товарів на українські ринки. Я наголошую, що вони носять сьогодні погони і є чинними працівниками правоохоронної системи", - заявив Гройсман.

"Я знаю, що ви обговорюєте мої слова, мої позиції з цього приводу і мою непохитність. Я знаю, що ви готуєте провокації проти прем'єр-міністра, уряду і урядовців", - додав прем'єр.

Він зазначив, що правоохоронці зобов'язані у першу чергу наповнювати державну скарбницю і служити державі, а не "прем'єру чи комусь іншому".

Гройсман також заявив, що планує внести зміни до закону про "маски-шоу стоп", які передбачають посилити відповідальність для тих, хто тисне на бізнес, і додав, що у найближчий час звернеться до парламенту з проханням якнайшвидше ухвалити ці зміни.

Також глава уряду зазначив, що готовий проводити чистку у поліції, прокуратурі, Службі безпеки та інших правоохоронних органах.

Як повідомлялося, законопроект 7275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування" 16 листопада підтримала Верховна Рада.

Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".

За словами голови комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна, цей закон дозволить більш ефективно захистити права підприємців від тиску силовиків.

1 грудня 2017 року президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади.

Читайте також: "Новий закон №7275: чи захистить він бізнес від свавілля правоохоронців"

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманпрем'єрКабінет міністрівбізнесзаконодавство
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