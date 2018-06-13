Гройсман говорит, что правоохранители готовят против него провокации

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отдельные правоохранители готовят против него и правительства провокации.

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров в среду.

По его словам, несмотря на то, что был принят закон "маски-шоу стоп", который должен был снизить давление на бизнес со стороны правоохранителей, только в отдельных регионах его придерживаются и только на 20-30%.

Он добавил, что поддерживает правоохранителей, которые защищают государственный суверенитет, но презирает тех, кто разрушает экономику.

"Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня. Все те, кто крышуют нелегальный бизнес, все те, кто крышуют нелегальную контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы", - заявил Гройсман.

"Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, мою позицию по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и министров", - добавил премьер.

Он отметил, что правоохранители обязаны в первую очередь наполнять государственную казну и служить государству, а не "премьеру или кому-то другому".

Гройсман также заявил, что планирует внести изменения в закон "маски-шоу стоп", которые усилят ответственность для тех, кто давит на бизнес и добавил, что в ближайшее время обратится в парламент с просьбой как можно быстрее принять эти изменения.

Также глава правительства отметил, что готов проводить чистку в полиции, прокуратуре, Службе безопасности и других правоохранительных органах.

Как сообщалось, законопроект 7275 "О внесении изменении в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" 16 ноября приняла Верховная Рада.

Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от "маски-шоу".

По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.

1 декабря 2017 года президент Петр Порошенко подписал законопроект №7275 о защите бизнеса от злоупотреблений власти.

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