Россиянок призвали не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ 2018

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей России Тамара Плетнёва призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу.

Об этом она сказала в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Плетнёвой, подобное поведение росиянок "приводит к рождению детей в неполных семьях".

"Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда (вернуться – ред). Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их".

По словам Плетнёвой, "опыт Олимпиады-80 привёл к появлению в стране множества матерей-одиночек".

"Что я могу сказать ещё? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее".

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

По словам Жданова, учитывая многочисленные грубые нарушения Россией Устава ООН и международного права нужно адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса.

Как сообщалось, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

В то же время около 6 тысяч украинцев приобрели билеты на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.