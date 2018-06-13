Гра не в одні ворота: Мураєв подав заяву на Пашинського

Позафракційний народний депутат Євген Мураєв звернувся в Генпрокуратуру зі заявою на народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського за "неправдиве повідомлення".

Про це сам нардеп повідомив в Facebook.

"Щоб не було гри в одні ворота в Генеральну прокуратуру мною подано заяву про вчинення народним депутатом Пашинським кримінального правопорушення", - написав він.

Мураєв стверджує, що Пашинський скоїв злочини, передбачені ст. 383 КК України "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення особливо тяжкого злочину" і ст. 344 "незаконний вплив у будь-якій формі на народного депутата України з метою перешкоджання виконання ним службових обов'язків".

За словами нардепа, прокуратура повинна протягом 24-х годин з моменту отримання заяви внести інформацію в ЕРДР.

"Тобто, так само швидко, як внесла туди інформацію щодо мене", - підкреслив він.

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne, в ефірі 112.Україна стосовно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова дослівно сказав наступне: "з точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм", зазначивши, що "час розставить все по місцях".

Після цього фракції БПП і "Народний фронт" звернулись до СБУ з вимогою порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".

Вимоги від фракції 8 липня оголосив саме Пашинський.

"Я публічно звертаюсь до голови СБУ з заявою порушити проти Мураєва кримінальну справу по статті 111 "державна зрада", звертаюсь до генпрокурора Юрія Луценка порушити проти Мураєва кримінальну справу по статті 383 "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину", - сказав нардеп.

Сам Мураєв пізніше заявив, що в його коментарі 112 каналу не було відображене особисте ставлення, він говорив про те, що мова йде про "сотворіння чергового кумира".

Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".