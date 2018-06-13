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Игра не в одни ворота: Мураев подал заявление на Пашинского

Среда, 13 июня 2018, 17:56
Игра не в одни ворота: Мураев подал заявление на Пашинского

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев обратился в Генпрокуратуру с заявлением на народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского за "неправдивое сообщение".

Об этом сам нардеп сообщил в Facebook.

"Чтобы не было игры в одни ворота в Генеральную прокуратуру мною подано заявление о совершении народным депутатом Пашинским уголовного правонарушения", - написал он.

Мураев утверждает, что Пашинский совершил преступления, предусмотренные ст. 383 УК Украины "Заведомо неправдивое сообщение о совершении особо тяжкого преступления" и ст. 344 "Незаконное влияние в любой форме на народного депутата Украины с целью препятствовать выполнению им служебных обязанностей".

По словам нардепа, прокуратура должна в течение 24-х часов с момента получения заявления внести информацию в ЕРДР.

"То есть, так же быстро, как внесла туда информацию по мне", - подчеркнул он.

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112.Украина сказал относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова дословно следующее: "с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", отметив, что "время расставит все по местам".

После этого фракции БПП и "Народный фронт" потребовали от СБУ возбудить против Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".

Требования от фракции 8 июля объявил именно Пашинский.

Пашинский тогда заявил, что слова "кремлевской пропаганды" повторил депутат Верховной Рады и парламент должен отреагировать.

"Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 "Государственная измена", обращаюсь к генпрокурору Юрию Луценко возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления", - заявил он.

Мураев позже заявил, что в его комментарии 112 каналу не было отражено личное отношение к Сенцову, он говорил о том, что речь идет о "создании очередного кумира".

Генеральная прокуратура открыла производство в отношении Мураева по статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураВерховная Рада
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