Порошенко звільнив Жебрівського і нагородив орденом Ярослава Мудрого

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Указ про звільнення опублікований на сайті адміністрації президента.

"Звільнити Жебрівського Павла Івановича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент підписав інший указ – про нагородження Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого.

"За значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічне сумлінне служіння Українському народу постановляю: Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Жебрівського Павла Івановича - голову Донецької обласної державної адміністрації", - зазначається у публікації.

11 червня голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку.

13 червня Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Жебрівського.