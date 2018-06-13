Порошенко уволил Жебривского и наградил орденом Ярослава Мудрого

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Указ об увольнении опубликован на сайте администрации президента.

"Уволить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент подписал другой указ - о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу постановляю: Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла Ивановича - председателя Донецкой областной государственной администрации", - отмечается в публикации.

11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.

13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского.