Порошенко уволил Жебривского и наградил орденом Ярослава Мудрого

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Среда, 13 июня 2018, 22:56

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Указ об увольнении опубликован на сайте администрации президента.

"Уволить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент подписал другой указ - о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу постановляю: Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла Ивановича - председателя Донецкой областной государственной администрации", - отмечается в публикации.

11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.

13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского.

Украинская правда
Темы: Жебривский Порошенко увольнение
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