Порошенко уволил Жебривского и наградил орденом Ярослава Мудрого
Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
Указ об увольнении опубликован на сайте администрации президента.
"Уволить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент подписал другой указ - о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.
"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу постановляю: Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла Ивановича - председателя Донецкой областной государственной администрации", - отмечается в публикации.
11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.
13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского.