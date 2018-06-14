Генасамблея ООН засудила дії Ізраїлю у Секторі Газа

Генеральна Асамблея ООН у середу, 13 червня, засудила застосування Ізраїлем надмірної сили проти палестинських цивільних осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Резолюцію підтримали 120 країн, 45 - утримались, 8 - проголосували проти (США, Ізраїль, Маршаллові острови, Соломонові острови, Науру, Австралія, Мікронезія і Того).

Документ на розгляд Генасамблеї вніс Алжир після того, як Сполучені Штати заблокували аналогічну резолюцію Радбезу ООН на початку червня.

"Це абсолютно одностороння резолюція. У ній немає жодної згадки про угруповання "ХАМАС", терористи якого регулярно ініціюють насильство у Секторі Газа", - заявила посол США в ООН Нікі Гейлі перед голосуванням.

США внесли поправку, в якій засуджувалися обстріли Ізраїлю з боку угруповання "ХАМАС", але її відхилили.

Резолюція вимагає від Ізраїлю "утриматися від використання надмірної, непропорційної сили проти мирних жителів Палестини".

Крім того, Генасамблея ООН закликає до оперативних дій для забезпечення негайного і повністю дотримуваного припинення вогню в регіоні.

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".