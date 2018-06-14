Генассамблея ООН осудила действия Израиля в Секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН в среду, 13 июня, осудила применение Израилем чрезмерной силы против палестинских гражданских лиц.

Об этом сообщает Reuters.

Резолюцию поддержали 120 стран, 45 - воздержались, 8 - проголосовали против (США, Израиль, Маршалловы острова, Соломоновы острова, Науру, Австралия, Микронезия и Того).

Документ на рассмотрение Генассамблеи внес Алжир после того, как Соединенные Штаты заблокировали аналогичную резолюцию Совбеза ООН в начале июня.

"Это абсолютно односторонняя резолюция. В ней нет ни одного упоминания о группировке "ХАМАС", террористы которой регулярно инициируют насилие в Секторе Газа", - заявила посол США в ООН Ники Хейли перед голосованием.

США внесли поправку, в которой осуждались обстрелы Израиля со стороны группировки "ХАМАС", но ее отклонили.

Резолюция требует от Израиля "воздержаться от использования чрезмерной, непропорциональной силы против мирных жителей Палестины".

Кроме того, Генассамблея ООН призывает к оперативным действиям для обеспечения немедленного и полностью соблюдаемого прекращения огня в регионе.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".