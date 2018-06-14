Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генассамблея ООН осудила действия Израиля в Секторе Газа

Четверг, 14 июня 2018, 04:40

Генеральная Ассамблея ООН в среду, 13 июня, осудила применение Израилем чрезмерной силы против палестинских гражданских лиц.

Об этом сообщает Reuters.

Резолюцию поддержали 120 стран, 45 - воздержались, 8 - проголосовали против (США, Израиль, Маршалловы острова, Соломоновы острова, Науру, Австралия, Микронезия и Того).

Документ на рассмотрение Генассамблеи внес Алжир после того, как Соединенные Штаты заблокировали аналогичную резолюцию Совбеза ООН в начале июня.

"Это абсолютно односторонняя резолюция. В ней нет ни одного упоминания о группировке "ХАМАС", террористы которой регулярно инициируют насилие в Секторе Газа", - заявила посол США в ООН Ники Хейли перед голосованием.

США внесли поправку, в которой осуждались обстрелы Израиля со стороны группировки "ХАМАС", но ее отклонили.

Резолюция требует от Израиля "воздержаться от использования чрезмерной, непропорциональной силы против мирных жителей Палестины".

Кроме того, Генассамблея ООН призывает к оперативным действиям для обеспечения немедленного и полностью соблюдаемого прекращения огня в регионе.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

Темы: ООНИзраильСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: