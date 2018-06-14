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"Первый гол Путину": стартовал третий этап акции #SaveOlegSentsov

Четверг, 14 июня 2018, 10:34
Первый гол Путину: стартовал третий этап акции #SaveOlegSentsov

В четверг начался третий этап глобальной акции за спасение украинских политзаключенных в России и оккупированных ею территориях #SaveOlegSentsov.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Акция проводится под лозунгом "На чемпионате мира по футболу в России мы играем за политзаключенных".

"Сегодня мы забьем первый гол Путину. В день открытия чемпионата мира в России мы начинаем свой чемпионат мира. И будем играть за политзаключенных", - говорится в сообщении движения.

В организации отмечают, что борются за принятие специальной резолюции Европейского парламента об Олеге Сенцове и других заложниках Кремля.

"Мы сделали всю подготовительную работу. До финального текста резолюции благодаря друзьям Украины в Европарламенте вошли наши рекомендации", - отмечают в движении.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова - до 20 лет лишения свободы.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, сейчас в РФ и оккупированном Крыму по политическим мотивам преследуются и заключены более 70 украинцев.

 

28 мая, в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

2 июня двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ему ежедневно колют литр глюкозы.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических заключенных Кремля.

Активисты призвали российские власти освободить политзаключенного до старта Чемпионата мира по футболу в России, то есть до 14 июня.

Украинская правда

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Темы: СенцовПутинРосcияакции
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