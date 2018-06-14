"Первый гол Путину": стартовал третий этап акции #SaveOlegSentsov
В четверг начался третий этап глобальной акции за спасение украинских политзаключенных в России и оккупированных ею территориях #SaveOlegSentsov.
Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
Акция проводится под лозунгом "На чемпионате мира по футболу в России мы играем за политзаключенных".
"Сегодня мы забьем первый гол Путину. В день открытия чемпионата мира в России мы начинаем свой чемпионат мира. И будем играть за политзаключенных", - говорится в сообщении движения.
В организации отмечают, что борются за принятие специальной резолюции Европейского парламента об Олеге Сенцове и других заложниках Кремля.
"Мы сделали всю подготовительную работу. До финального текста резолюции благодаря друзьям Украины в Европарламенте вошли наши рекомендации", - отмечают в движении.
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова - до 20 лет лишения свободы.
14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, сейчас в РФ и оккупированном Крыму по политическим мотивам преследуются и заключены более 70 украинцев.
28 мая, в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.
2 июня двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что ему ежедневно колют литр глюкозы.
В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических заключенных Кремля.
Активисты призвали российские власти освободить политзаключенного до старта Чемпионата мира по футболу в России, то есть до 14 июня.