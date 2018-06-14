Правозахисники вимагають від Авакова й Луценка зупинити радикалів

"Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" та "Freedom House" закликають Україну засудити й ефективно відреагувати на напади й залякування радикальних груп, які сприяють ненависті й дискримінації.

Із відповідним листом ці міжнародні правозахисні організації звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Юрія Луценка.

Вони зазначають, що українська влада відреагувала на декілька випадків, але більшість інцидентів залишилися без реакції.

"Не дивно, що кількість насильницьких нападів та загроз таких груп зростає, адже неадекватна відповідь влади подає сигнал, що такі дії допустимі", – йдеться у листі.

"Ми закликаємо вас вжити ефективні заходи для запобігання та припинення діянь, що сприяють ненависті та дискримінації, і притягнути відповідальних осіб до відповідальності", – заявляють правозахисники.

"Прикриваючись патріотизмом і так званими "традиційними цінностями", члени цих груп виголошують свою зневагу й намір завдати шкоду активістам із захисту прав жінок, етнічним меншинам, лесбіянкам, геям, бісексуалам, транссексуалам та інтерсексуалам (ЛГБТІ), а також іншим, які мають відмінні погляди", – заявляють вони.

Це обмежує людей у правах та звужує простір громадянського суспільства для цих груп, атаки на які стали частішими в останні місяці й не розслідуються, наголошується в листі.

Concerning Radical Groups (PDF)

Concerning Radical Groups (Text) ​

"З початку 2018 року члени таких радикальних груп, як С14, "Правий сектор", "Традиція і порядок", "Карпатська Січ" та інших вчинили щонайменше два десятки нападів або актів залякування у Києві, Вінниці, Ужгороді, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та інших містах України", – зазначають чотири організації.

"Правоохоронні органи неохоче починають розслідування погроз та нападів, вчинених цими групами. У випадках, коли розслідування було розпочато, немає жодних ознак ефективного розслідування і виявлення злочинців, незважаючи на те, що нападники в деяких випадках публічно заявляють у соцмережах про відповідальність за напади", – заявляють вони.

8 березня в Києві проти учасників жіночого руху застосували перцевий газ – а поліція не зупинила й не покарала нападників. У Львові й Ужгороді того дня також були напади на борців за права жінок, нагадують автори листа.

20 квітня близько п'яти членів радикальної групи С14 під виглядом міського патруля Голосіївського району Києва напали на поселення ромів: підпалили намети, проганяли жінок і дітей камінням та перцевим газом.

10 травня приблизно 30 членів інших груп завадили події Amnesty International, присвяченій правам ЛГБТІ в Росії та Україні. Попри скарги, ця подія не розслідується.

19 травня в Чернівцях близько 50 радикалів завадили Фестивалю рівності.

"Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" та "Freedom House" глибоко стурбовані бездіяльністю влади у відповідь на такі дії і безкарністю винних.

"Ми також стурбовані повідомленнями ЗМІ проте, що деякі муніципальні органи вербували людей із груп, які сприяють ненависті і дискримінації, для "поліцейської діяльності" – як то патрулювання вулиць і охорона під час мирних демонстрацій і пікетів", – додають вони.

"Ми закликаємо Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію, Генеральну прокуратуру та політичних лідерів України виконати свої зобов'язання щодо гарантування права на свободу мирних зібрань та вираження поглядів, а також на право на безпеку й захист для всіх люди в Україні", – заявляють правозахисні організації.

Вони вимагають швидко відреагувати й неупереджено розслідувати згадані напади, а також запобігати насиллю та залякуванню з боку груп, які заохочують ненависть і дискримінацію.

"Українським лідерам та правоохоронним органам слід розробити ефективний комплекс заходів, що виходить за межі реагування на злочини і включає регулярний моніторинг та завчасне виявлення й вирішення проблем, перш ніж вони виллються в нові порушення прав людини", – закликають організації.