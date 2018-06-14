Правозащитники требуют от Авакова и Луценко остановить радикалов

"Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" и "Freedom House" призывают Украину осудить и эффективно отреагировать на нападения и запугивания радикальных групп, которые способствуют ненависти и дискриминации.



С соответствующим письмом эти международные правозащитные организации обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко.



Они отмечают, что украинские власти отреагировала на несколько случаев, но большинство инцидентов остались без реакции.



"Неудивительно, что количество насильственных нападений и угроз таких групп растет, ведь неадекватный ответ власти подает сигнал, что такие действия допустимы", – говорится в письме.



"Мы призываем вас принять эффективные меры для предотвращения и пресечения деяний, способствующих ненависти и дискриминации, и привлечь ответственных лиц к ответственности", – заявляют правозащитники.



"Прикрываясь патриотизмом и так называемыми "традиционными ценностями", члены этих групп оглашают свое пренебрежение и намерение нанести вред активистам по защите прав женщин, этническим меньшинствам, лесбиянкам, геям, бисексуалам, транссексуалам и интерсексуалам (ЛГБТИ), а также другим людям отличающихся взглядов", – заявляют они.



Это ограничивает людей в правах и сужает пространство гражданского общества для этих групп, атаки на которые участились в последние месяцы и не расследуются, отмечается в письме.

Concerning Radical Groups (PDF)

Concerning Radical Groups (Text) ​ "С начала 2018 года члены таких радикальных групп, как С14, "Правый сектор", "Традиция и порядок", "Карпатская Сечь" и других совершили по меньшей мере два десятка нападений или актов запугивания в Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано Франковске и других городах Украины", – отмечают четыре организации.

"Правоохранительные органы неохотно начинают расследование угроз и нападений, совершенных этими группами. В случаях, когда расследование было начато, нет никаких признаков эффективного расследования и выявления преступников, несмотря на то, что нападавшие в некоторых случаях публично заявляют в соцсетях об ответственности за нападения", – заявляют они.

