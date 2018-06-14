Правозащитники требуют от Авакова и Луценко остановить радикалов

"Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" и "Freedom House" призывают Украину осудить и эффективно отреагировать на нападения и запугивания радикальных групп, которые способствуют ненависти и дискриминации.



С соответствующим письмом эти международные правозащитные организации обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко.



Они отмечают, что украинские власти отреагировала на несколько случаев, но большинство инцидентов остались без реакции.



"Неудивительно, что количество насильственных нападений и угроз таких групп растет, ведь неадекватный ответ власти подает сигнал, что такие действия допустимы", – говорится в письме.



"Мы призываем вас принять эффективные меры для предотвращения и пресечения деяний, способствующих ненависти и дискриминации, и привлечь ответственных лиц к ответственности", – заявляют правозащитники.



"Прикрываясь патриотизмом и так называемыми "традиционными ценностями", члены этих групп оглашают свое пренебрежение и намерение нанести вред активистам по защите прав женщин, этническим меньшинствам, лесбиянкам, геям, бисексуалам, транссексуалам и интерсексуалам (ЛГБТИ), а также другим людям отличающихся взглядов", – заявляют они.



Это ограничивает людей в правах и сужает пространство гражданского общества для этих групп, атаки на которые участились в последние месяцы и не расследуются, отмечается в письме.

Concerning Radical Groups (PDF)

Concerning Radical Groups (Text) ​ "С начала 2018 года члены таких радикальных групп, как С14, "Правый сектор", "Традиция и порядок", "Карпатская Сечь" и других совершили по меньшей мере два десятка нападений или актов запугивания в Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано Франковске и других городах Украины", – отмечают четыре организации.

"Правоохранительные органы неохотно начинают расследование угроз и нападений, совершенных этими группами. В случаях, когда расследование было начато, нет никаких признаков эффективного расследования и выявления преступников, несмотря на то, что нападавшие в некоторых случаях публично заявляют в соцсетях об ответственности за нападения", – заявляют они.



8 марта в Киеве против участников женского движения применили перечный газ – а полиция не остановила и не наказала нападавших. Во Львове и Ужгороде в тот день также были нападения на борцов за права женщин, напоминают авторы письма.



20 апреля около пяти членов радикальной группы С14 под видом городского патруля Голосеевского района Киева напали на поселение ромов: подожгли палатки, прогоняли женщин и детей камнями и перечным газом.



10 мая около 30 членов других групп помешали мероприятию Amnesty International, посвященному правам ЛГБТИ в России и Украине. Несмотря на жалобы, это происшествие не расследуется.



19 мая в Черновцах около 50 радикалов помешали Фестивалю равенства.



"Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" и "Freedom House" глубоко обеспокоены бездействием властей в ответ на такие действия и безнаказанностью виновных.



"Мы также обеспокоены сообщениями СМИ о том, что некоторые муниципальные органы вербовали людей из групп, которые способствуют ненависти и дискриминации, для "полицейской деятельности" – как патрулирование улиц и охрана во время мирных демонстраций и пикетов", – добавляют они.



"Мы призываем Министерство внутренних дел, Национальную полицию, Генеральную прокуратуру и политических лидеров Украины выполнить свои обязательства по обеспечению права на свободу мирных собраний и выражения мнений, а также права на безопасность и защиту для всех люди в Украине", – заявляют правозащитные организации.



Они требуют быстро отреагировать и беспристрастно расследовать упомянутые нападения, а также предотвращать насилие и запугиванию со стороны групп, которые поощряют ненависть и дискриминацию.



"Украинским лидерам и правоохранительным органам следует разработать эффективный комплекс мероприятий, выходящий за пределы реагирования на преступления и включающий регулярный мониторинг и заблаговременное выявление и решение проблем, прежде чем они выльются в новые нарушения прав человека", – призывают организации.