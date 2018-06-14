Жебрівський розповів про зустріч із Порошенком та нову посаду

Екс-голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що попри відставку залишається у команді президента Петра Порошенка, який у четвер ввечері повідомить йому про нову посаду.

Про це він заявив на прес-конференції в Краматорську в четвер, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, ніхто не готував його відставку і це було його власне, свідоме рішення.

"Президент зрозумів і підтримав мене", - сказав Жебрівський.

Він додав, що і далі працюватиме "у сфері, яка потрібна державі Україна, і це буде рішення президента".

Екс-голова Донецької ВЦОА повідомив, що у четвер ввечері, близько 20.30, запланована зустріч із Порошенком, де стане відомо, яку посаду надалі він обійме.

Жебрівський не став коментувати, яким може бути це рішення, але зазначив: "Я залишуся у команді президента".

Також він розповів, що надав пропозиції щодо свого заступника і уточнив, що запропонував Порошенку дві кандидатури.

"Вважаю, що це буде достойна людина, яка й далі розвиватиме цей регіон", - сказав Жебрівський.

Як повідомлялося, 11 червня голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку.

13 червня Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення Жебрівського.

В цей же день президент Петро Порошенко підписав указ про його звільнення і нагородив його орденом Ярослава Мудрого.