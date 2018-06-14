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Жебривский рассказал о встрече с Порошенко и новой должности

Четверг, 14 июня 2018, 12:33
Жебривский рассказал о встрече с Порошенко и новой должности

Экс-глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что несмотря на отставку остается в команде президента Петра Порошенко, который в четверг вечером сообщит ему о новой должности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске в четверг, сообщает "Укринформ".

По его словам, никто не готовил его отставку и это было его собственное, сознательное решение.

"Президент понял и поддержал меня", - сказал Жебривский.

Он добавил, что в дальнейшем будет работать "в сфере, которая нужна государству Украина, и это будет решение президента".

Экс-глава Донецкой ВГОА сообщил, что в четверг вечером, около 20.30, запланирована встреча с Порошенко, где станет известно, какую должность в дальнейшем он займет.

Жебривский не стал комментировать, каким может быть это решение, но отметил: "Я останусь в команде президента".

Также он рассказал, что предоставил предложения относительно своего заместителя и уточнил, что предложил Порошенко две кандидатуры.

"Считаю, что это будет достойный человек, который и дальше будет развивать этот регион", - сказал Жебривский.

Как сообщалось, 11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.

13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского.

В этот же день президент Петр Порошенко подписал указ о его увольнении и наградил его орденом Ярослава Мудрого.

Украинская правда

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Темы: ЖебривскийДонецкая областьпрезидентПорошенко
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